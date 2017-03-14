BLOOD, LUST, DEATH TOUR DOMINATES AFTERSHOCK FEATURING DOPE, SEPTEMBER MOURNING

Tuesday, March 14, 2017

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                                            BLACKDCRAFT WHISKEY PRESENTS

                                              BLOOD, LUST, DEATH TOUR 2017

                                       BLOOD, LUST, DEATH TOUR DOMINATES AFTERSHOCK LIVE

                                                   MUSIC VENUEN MERRIAM, KANSAS FEATURING

                                                                                                DOPE

                                                                                         COMBICHRIST

                                                                                          SPECIAL GUESTS

                                                                               SEPTEMBER MOURNING

                                                                                           DAVEY SUICIDE

                                                                                         IN THE SHADOW

                                                                                         DYING BREED

                                                                                WAKING THE SLEEPER

 

EDSEL DOPE RETURNS TO AFTERSHOCK IN MERRIAM, KANSAS AFTER HIS SOLD OUT REUNION TOUR IN  OCTOBER 2016. THE CROWD WAS VERY WELL BEHAVED AND VERY NICE.   AFTERSHOCK PROVIDING AN ABUNDANCE OF ENTERTAINMENT FOR YOUR BUCK , FOR SURE.  DOPE ON THEIR BLOOD, LUST, DEATH TOUR 2017 CERTAINLY PACKED A PUNCH FOR A NIGHT MIXED WITH INDUSTRIAL METAL, GOTH, DRINKS AND GOOD TIMES. RETURNING AS WELL COMBICHRIST, DAVEY SUICIDE, SEPTEMBER MOURNING, IN THE SHADOW AND DYING BREED AND WAKING THE SLEEPER.

@dopetheband

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