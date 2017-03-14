BLOOD, LUST, DEATH TOUR DOMINATES AFTERSHOCK FEATURING DOPE, SEPTEMBER MOURNING
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BLACKDCRAFT WHISKEY PRESENTS
BLOOD, LUST, DEATH TOUR 2017
BLOOD, LUST, DEATH TOUR DOMINATES AFTERSHOCK LIVE
MUSIC VENUEN MERRIAM, KANSAS FEATURING
DOPE
COMBICHRIST
SPECIAL GUESTS
SEPTEMBER MOURNING
DAVEY SUICIDE
IN THE SHADOW
DYING BREED
WAKING THE SLEEPER
EDSEL DOPE RETURNS TO AFTERSHOCK IN MERRIAM, KANSAS AFTER HIS SOLD OUT REUNION TOUR IN OCTOBER 2016. THE CROWD WAS VERY WELL BEHAVED AND VERY NICE. AFTERSHOCK PROVIDING AN ABUNDANCE OF ENTERTAINMENT FOR YOUR BUCK , FOR SURE. DOPE ON THEIR BLOOD, LUST, DEATH TOUR 2017 CERTAINLY PACKED A PUNCH FOR A NIGHT MIXED WITH INDUSTRIAL METAL, GOTH, DRINKS AND GOOD TIMES. RETURNING AS WELL COMBICHRIST, DAVEY SUICIDE, SEPTEMBER MOURNING, IN THE SHADOW AND DYING BREED AND WAKING THE SLEEPER.
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